Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 52,68 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 14:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 52,68 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 52,60 EUR. Bei 52,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290.240 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,608 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

