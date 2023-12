Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 52,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 53,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,92 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.811 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. 3,36 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 50,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR je Aktie ausweisen dürften.

