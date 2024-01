Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 49,19 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 49,19 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,20 EUR an. Mit einem Wert von 49,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 261.619 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 10,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,62 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,648 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



