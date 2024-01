Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 48,77 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 48,77 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,76 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.116 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 12,16 Prozent zulegen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

