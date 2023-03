Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 38,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 450.086 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach oben. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 37,96 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,35 EUR an.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.964,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,843 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie zieht an: Covestro schaut zuversichtlicher auf Geschäftsentwicklung

Baader Bank hebt Kursziel für Covestro an - Covestro- und BASF-Aktien profitieren von Anlaystenkommentaren

Covestro-Aktie gibt nach: Covestro weitet Kapazitäten für Polycarbonat-Folien in Asien aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro