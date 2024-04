Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag gesucht

So bewegt sich Covestro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 47,85 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,85 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,00 EUR zu. Bei 47,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.358 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. 14,32 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 35,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 25,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,347 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,50 EUR aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

