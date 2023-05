Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Covestro 38,66 EUR

-1,18% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,45 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 38,36 EUR. Bei 38,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.057 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,76 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2022. 16,41 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,98 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,999 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

BASF-Aktie im Plus: BASF will mit neuem Rhein-Binnenschiff gegen Niedrigwasser vorgehen

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

April 2023: So schätzen Experten die Covestro-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro