Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Covestro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,87 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,87 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 49,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,33 EUR nach. Bei 48,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 44.601 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Bei 35,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,330 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,51 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,896 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Deutsche Bank AG beurteilt Covestro-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor einem Jahr eingebracht

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain