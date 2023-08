Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,19 EUR nach oben.

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 49,19 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 49,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.817 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 50,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 43,71 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.720,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,287 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Covestro-Investment abgeworfen

Covestro-Aktie in Rot: Covestro-Großaktionäre fordern offenbar Gespräche mit ADNOC

SPD macht Druck für 'Transformationsstrompreis': Fünf Cent für fünf Jahre