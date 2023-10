Covestro Aktie News: Covestro wird am Montagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 46,29 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 46,29 EUR ab. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,77 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.249 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (32,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,44 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,346 EUR je Covestro-Aktie.

