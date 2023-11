Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 48,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 48,52 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,11 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,60 EUR. Bisher wurden heute 66.257 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 27,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,75 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen