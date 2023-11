Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 48,35 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 48,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,35 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.562 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 27,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,75 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.618,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.568,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Aktie ausweisen dürften.

