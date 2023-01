Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Covestro befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 41,92 EUR ab. Bei 41,68 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,99 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 385.456 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,38 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 24,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 51,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,30 EUR.

Covestro ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,44 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.618,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.302,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2022 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

