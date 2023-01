Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,01 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,12 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,97 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.399 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 55,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,14 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,30 EUR.

Covestro veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Covestro hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,44 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.618,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Covestro einen Umsatz von 4.302,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 20.02.2024 dürfte Covestro die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2022 aus.

