Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 49,05 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 49,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 48,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,14 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.018 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 28,42 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

