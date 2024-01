Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Covestro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 49,16 EUR ab.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 49,16 EUR abwärts. Bei 48,86 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.979 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 11,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 40,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR ausweisen wird.

