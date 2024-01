Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 48,99 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.281 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 11,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 39,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,648 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

