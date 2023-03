Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Covestro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 38,08 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 37,95 EUR. Bei 38,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 407.098 Stück gehandelt.

Am 01.04.2022 markierte das Papier bei 47,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,35 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 37,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 02.03.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,67 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,62 Prozent zurück. Hier wurden 3.964,00 EUR gegenüber 4.338,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,852 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie zieht an: Covestro schaut zuversichtlicher auf Geschäftsentwicklung

Baader Bank hebt Kursziel für Covestro an - Covestro- und BASF-Aktien profitieren von Anlaystenkommentaren

Covestro-Aktie gibt nach: Covestro weitet Kapazitäten für Polycarbonat-Folien in Asien aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro