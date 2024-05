Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag fester

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Covestro-Analyse: Covestro-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Aktienempfehlung Covestro-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Kursabschlägen

Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Mittag

Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Heute im Fokus

Inflation in Eurozone legt im Mai stärker als erwartet zu. EU-Kommission stimmt Telecom Italia-Festnetzverkauf an KKR zu. Volkswagens günstiges E-Auto kostet wohl doch über 25.000 Euro. Frasers Group sichert sich mehr Anteile an HUGO BOSS. Analyst sieht viele Risiken bei Jahreszielen von Carl Zeiss Meditec.