Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 49,72 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,72 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,82 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.094 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gewinne von 10,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 35,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Mit Abgaben von 27,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,330 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,896 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Deutsche Bank AG beurteilt Covestro-Aktie mit Buy