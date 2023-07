Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 48,78 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 48,78 EUR ab. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,77 EUR. Bei 49,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 266.292 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,98 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 76,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,33 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.683,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.743,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Am 24.10.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,930 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie steigt: Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen

Covestro-Aktie schwächer: Abu-Dhabischer Ölkonzern Adnoc erhöht Angebot für Covestro