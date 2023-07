Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 49,25 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 49,25 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,24 EUR ab. Bei 49,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 12.339 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,78 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,33 EUR an.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,14 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.683,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,802 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

