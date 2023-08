Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 49,36 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 49,36 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,50 EUR aus. Bei 49,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 84.750 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 78,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,11 EUR an.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.720,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,287 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

