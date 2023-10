Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 46,85 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,85 EUR ab. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,76 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.577 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,408 EUR je Covestro-Aktie.

