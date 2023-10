Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 47,35 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 47,35 EUR zu. Die Covestro-Aktie legte bis auf 47,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 264.507 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,21 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 32,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,408 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

