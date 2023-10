Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Covestro

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 47,13 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 47,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 46,79 EUR. Bei 46,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.922 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 32,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 30,72 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,408 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Montagnachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge