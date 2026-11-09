Covestro-Chef Steilemann kandidiert erneut als VCI-Präsident

09.11.26 10:58 Uhr

DOW JONES--Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann strebt eine zweite Amtszeit als Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) an. Der 56-jährige Manager stellt sich beim Chemie- und Pharma-Summit am 26. November in Berlin zur Wiederwahl, wie der VCI mitteilte. Steilemann führt den Branchenverband seit September 2022 und setzt angesichts des hohen Kosten- und Transformationsdrucks auf verlässliche Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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