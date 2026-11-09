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Covestro-Chef Steilemann kandidiert erneut als VCI-Präsident

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Covestro AG
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DOW JONES--Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann strebt eine zweite Amtszeit als Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) an. Der 56-jährige Manager stellt sich beim Chemie- und Pharma-Summit am 26. November in Berlin zur Wiederwahl, wie der VCI mitteilte. Steilemann führt den Branchenverband seit September 2022 und setzt angesichts des hohen Kosten- und Transformationsdrucks auf verlässliche Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland.

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(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:59 ET (09:59 GMT)

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26.06.25 Covestro Neutral UBS AG
05.06.25 Covestro Neutral UBS AG
26.05.25 Covestro Neutral UBS AG

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