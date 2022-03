Covestro erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) kündigt die Zahlung einer Dividende von 3,40 Euro je Aktie an, wie am Dienstag bei Vorlage der Geschäftszahlen mitgeteilt wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 49,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,91 Prozent.

Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (1,30 Euro) um knapp 162 Prozent angehoben. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent. Die Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttungsquote zwischen 35 und 55 Prozent des Konzernergebnisses vor. 2016 wurde erstmalig eine Dividende von 0,70 Euro bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 21. April 2022 statt.

Covestro hat zudem beschlossen, innerhalb der nächsten zwei Jahre eigene Aktien mit einem Gesamtwert von ca. 500 Mio. Euro zu erwerben.

Im Geschäftsjahr 2021 stiegen die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent, vor allem aufgrund zusätzlicher Mengen aus dem von DSM übernommenen Geschäftsbereich Resins & Functional Materials (RFM). Der Konzernumsatz kletterte um 48,5 Prozent auf 15,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 10,7 Mrd. Euro). Damit erreichte Covestro den höchsten Umsatzwert der Unternehmensgeschichte. Das EBITDA lag im Geschäftsjahr 2021 bei 3,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,5 Mrd. Euro). Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 1,62 Mrd. Euro (Vorjahr: 459 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug 8,37 Euro (Vorjahr: 2,48 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet Covestro mit einem EBITDA zwischen 2,5 Mrd. und 3,0 Mrd. Euro. Für das erste Quartal 2022 rechnet Covestro mit einem EBITDA zwischen 750 Mio. und 850 Mio. Euro.

Die Erstnotiz von Covestro – vormals Bayer MaterialScience – an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 6. Oktober 2015. Der Ausgabepreis betrug 24 Euro. Am 19. März 2018 stieg Covestro in den Leitindex DAX auf.

Redaktion Mydividends.de