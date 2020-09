Covestro kauft Geschäftsbereich von DSM für gut 1,6 Milliarden Euro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Kunsstoffkonzern Covestro will dem niederländischen Chemiekonzern Royal DSM (DSM NV) dessen Sparte für harzbasierte Farben und Anstriche für 1,61 Milliarden Euro abkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Dax (DAX 30)-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit.

Covestro will den Zukauf mit Eigen- und Fremdkapital finanzieren sowie durch den eigenen Barmittelfluss. Zu diesem Zweck soll das bereits bestehende Genehmigte Kapital für eine Kapitalerhöhung genutzt werden. Damit will Konzern rund 450 Millionen Euro erlösen.

Vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Behörden wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal erwartet. Covestro erwartet von der vollständigen Integration des neuen Geschäftsbereichs dauerhafte Synergieeffekte, die bis 2025 bis auf jährlich rund 120 Millionen Euro steigen dürften./tav/jha/

Werbung