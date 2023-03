Covestro rechnet 2023 mit deutlich weniger Gewinn - keine Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Covestro rechnet angesichts wirtschaftlicher sowie geopolitischer Unwägbarkeiten in diesem Jahr mit weniger operativem Gewinn als 2022. Der Kunststoffkonzern aus Leverkusen stellte bei Vorlage der Bilanz einen deutlichen Rückgang seines EBITDA zum Vorjahr (1,61 Milliarden Euro) in Aussicht. Zwar dürfte das Segment Solutions & Specialties sein Ergebnisniveau halten, im Segment Performance Materials werde das EBITDA aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahres bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Konkreter äußerte sich Covestro zum ersten Quartal. Hier werde das EBITDA 100 bis 150 Millionen Euro erreichen, hieß es. Im Vorjahr hatte Covestro 806 Millionen Euro ausgewiesen.

Auf eine Dividende müssen die Aktionäre verzichten, nachdem Covestro 2022 wie schon im Januar gemeldet einen Nettoverlust geschrieben hat. Der belief sich auf 272 Millionen Euro. Für 2021 hatten die Anteilseigner noch 3,40 Euro Dividende bekommen. Damals hatte Covestro einen Überschuss von 1,62 Milliarden Euro eingefahren.

