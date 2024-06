Covestro verhandelt mit Adnoc über Übernahme für 11,7 Milliarden Euro

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Freitagvormittag positiv

Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag stärker

Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Nachmittag zu

Heute im Fokus

Siemens Energy erhält Auftrag im Milliardenwert in Saudi-Arabien. Apple: Vorerst kein Start von KI-Funktionen in Europa. E-Autos aus China: Peking und Brüssel wollen im Zollstreit verhandeln. Rückkehr von Boeings 'Starliner' zur Erde verschoben - Auch bei 777 technische Probleme. Zalando-Aktie nach Analystenkommentar unter Druck. E.ON kooperiert mit Immo-Entwickler bei CO2-armem Energienetz in London.