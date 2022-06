Covestro verlängert CEO-Vertrag mit Markus Steilemann bis 2028

FRANKFURT (Dow Jones)--Markus Steilemann soll den Werkstoffhersteller Covestro weitere fünf Jahre führen. Der Aufsichtsrat verlängerte seinen bis Mai 2023 laufenden Vertrag als Vorstandschef vorzeitig bis Ende Mai 2028, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Der Chemiker und Betriebswirt steht seit vier Jahren an der Spitze des Vorstandes. "Mit der vorzeitigen Verlängerung des Mandats unterstreichen wir unser Vertrauen in Herrn Steilemann, die begonnene Transformation von Covestro hin zu einer vollständigen Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft erfolgreich fortzuführen", erklärte Aufsichtsratschef Richard Pott.

June 10, 2022 04:23 ET (08:23 GMT)