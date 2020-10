Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi/Translate Bio positiv im Tierversuch

Von Matt Grossman

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi und Translate Bio Inc. hat in frühen Versuchen mit Mäusen und nichtmenschlichen Primaten positive Ergebnisse gezeigt, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

In einer vorklinischen Studie erhielten Mäuse zwei Dosen des mRNA-basierten Impfstoffkandidaten in einer von vier untersuchten Dosisstufen.

Der Impfstoff, MRT5500, induzierte laut Mitteilung dosisabhängige Level von bindenden und neutralisierenden Antikörpern.

Der Impfstoff wurde auch an nichtmenschlichen Primaten untersucht, denen der Impfstoff in einer von drei Dosisstufen verabreicht wurde.

Die Mehrheit der Primaten entwickelte nach einer Dosis neutralisierende Antikörper, und die Antikörpertiter aller Versuchstiere erreichten nach einer zweiten Dosis deutlich höhere Werte als die von menschlichen Rekonvaleszenz-Seren.

Der Impfstoffkandidat soll nun im vierten Quartal in einer klinischen Phase-1/2-Studie getestet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 09:04 ET (13:04 GMT)