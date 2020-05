Gilead verbündet sich mit Generikaherstellern in Indien und Pakistan - Aktie im Plus

Werbung

Heute im Fokus

DAX verlustreich -- Wall Street im Minus -- Fed-Chef sieht längere Krise -- Commerzbank-Verlust höher als erwartet -- Erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard -- TUI, VW, Deutsche Bank im Fokus

Aston Martin weitet Verlust in der Corona-Krise aus. OPEC senkt Prognose der Rohölnachfrage erneut. Uniper baut Gasmotorenkraftwerk an altem Bremer Kohlemeiler. KfW bewilligt wohl Corona-Kredite in Höhe von fast 20 Milliarden Euro. Philips erhält FDA-Genehmigung für Ultraschall-Produkte bei Covid-19-Fällen. Norwegischer Ölfonds veräußert wegen Kohleproduktion Anteile an RWE und Uniper.