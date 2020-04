Covid-19: Rumänien will Ausgangssperren durch Maskenpflicht ersetzen

BUKAREST (dpa-AFX) - Rumänien will die bisher wegen der Corona-Pandemie geltenden Ausgangssperren nach dem 15. Mai lockern und stattdessen eine Maskenpflicht einführen. Das kündigte Staatspräsident Klaus Iohannis am Mittwoch an.

Bürger dürfen derzeit ihre Wohnungen nur zum Einkaufen, zur Arbeit oder aus einem sonstigen triftigen Grund verlassen. Dabei müssen sie jederzeit entweder eine Bestätigung ihres Arbeitgebers oder eine Art persönliche eidesstattliche Erklärung vorweisen können, in der der Grund des Aufenthalts auf der Straße genannt wird. Diese Regelung soll in drei Wochen wegfallen. Versammlungen vieler Menschen bleiben aber weiter verboten.

Im Gegenzug soll das Tragen einer Maske, die Mund und Nase bedeckt, beim Aufenthalt in einem geschlossenen öffentlichen Raum zur Pflicht werden, darunter auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Maskenpflicht werde voraussichtlich bis ins nächste Jahr hinein aufrechterhalten, sagte Iohannis weiter.

In Rumänien sind bisher 508 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. 9710 Infizierte wurden bis Mittwoch seit Ausbruch der Pandemie gezählt - um 468 mehr als am Vortag. In dem Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen Menschen wurden bisher 106 357 Corona-Tests durchgeführt./kl/DP/eas