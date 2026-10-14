Cox präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,59 Prozent auf 3,50 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Cox hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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