Cox präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cox hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,59 Prozent auf 3,50 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cox
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cox
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen