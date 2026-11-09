CP Axtra: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CP Axtra präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 129,56 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 126,47 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CP Axtra
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CP Axtra
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen