CP Axtra: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 129,56 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 126,47 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

CP Axtra präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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