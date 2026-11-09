CP Axtra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CP Axtra hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CP Axtra ein EPS von 0,180 THB in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 129,56 Milliarden THB gegenüber 126,47 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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