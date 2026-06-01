Crash-Angst oder Kaufchance? Marktausblick plus 2 Strategien vom Profi

Trading-Blog Roland Jegen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Stehen die Märkte vor der nächsten Rallye – oder erinnert die aktuelle Lage gefährlich an das Jahr 2000? In diesem Webinar wirft Urban Jäkle einen klaren Blick auf das zweite Börsenhalbjahr: Zinsen, Inflation, Ölpreis, US-Schulden, KI-Boom, SpaceX-Fantasie und die entscheidende Frage, ob Aktien trotz hoher Bewertungen weiter attraktiv bleiben. Besonders spannend: Der Vergleich zur Dotcom-Blase zeigt, wo echte Risiken liegen – und wo die heutige Marktphase fundamental anders ist.

Im zweiten Teil geht es um konkrete Strategien für Anleger und Trader: Urban Jäkle zeigt, warum Momentum-Aktien oft weiterlaufen, weshalb Marktbreite und Liquidität so entscheidend sind und wie ein systematischer Ansatz mit klaren Ein- und Ausstiegen helfen kann, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden. Dazu gibt es praxisnahe Einblicke in Aktien- und Optionsstrategien, Beispiele aus dem Feierabenddepot und wichtige Hinweise zum Risikomanagement.

Ein Webinar für alle, die nicht nur wissen wollen, wo die Märkte stehen, sondern auch, wie man daraus eine strukturierte Handelsstrategie ableiten kann. Keine Anlageberatung, sondern ein fundierter Marktüberblick mit konkreten Denkansätzen für das zweite Halbjahr.





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Risikohinweis

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