Crash! Die einmalige Chance für Ihr Geld!

Die Verwerfungen in den USA machen Sorgen. Dadurch, dass man de facto kaum noch in den Anleihemarkt fliehen kann (Zinsen sprangen gestern an bei den 10jährigen statt zu fallen wie man erwarten könnte, das bringt Verluste in den Bonds..), haben viele Investoren da Probleme

Wirecard – Entwarnung an der Sonderprüfungsseite. Offenbar reicht dies vielen nicht. Aber- die Aktie war nach unserem Szenario 2 – das jetzt eingetreten ist, sprich eine so la la Entwarnung bei WDI – bei Kurslevel 140 plus minus. Das war im Januar bezogen auf DAX 13.600. 35% tiefer im Markt passt auch das Level bei Wirecard. Die 90 Euro darf man nicht falsch interpretieren

Ignoriert Crash-Propheten. Sie haben jetzt grinsend Hochkonjunktur in den Medien. Silberjungen dieser Welt empfehlen seit 10 Jahren Silber. So schlecht konnte kaum eine Aktie sein, dass das sinnvoll gewesen wäre. Die beiden Kollegen mit dem „&“ in der Mitte prophezeien seit 2010 den Komplettabsturz. Lasst sie jubeln. Ist völlig ok. Deren kaputte Uhr geht eben jetzt das 2. Mal am Tag richtig und in 5 Jahren erzählen sie dann immer noch, dass sie den Crash sahen. Was sie nicht mal taten, denn sie waren nicht in der Lage, ihren Fans im Januar zu erklären, dass Corona ein Problem würde. Da haben sie sich an Target2-Salden ergötzt. Solche Typen kosten alle Anleger nur Geld. Übrigens – die Propheten von Friedrich und Weik hatten ja versprochen, dass wenn der große Crash kommt, man dann mit ihnen steinreich wird. Denn sie wussten ja genau, wann der Crash kommt.