Crash! Neustart für Ihr Geld!

Liebe Leser,

kommen wir noch einigermaßen sortiert und sachlich rüber? Wir hoffen es. Im Video gestern früh hat Daniel alles zur Aufstellung der Depots geschickt. Wir hatten Euch gebeten, die Positionen mit uns in der Ruhe des Tages glatt zu stellen und diese Ruhe gab es ja auf der 10.000 bzw. leicht darunter. Nun sind wir fast 1.000 Punkte tiefer. Unglaublich dieses Tempo. 9.200 rein, 10.000 raus, rein in den Short, wieder glatt gestellt auf 9.300 – für unsere aktiven Trader im Abobereich war der Freitag ein Knaller und sie konnten eine Menge der Verluste der Vortage im Anlagebereich wieder reinholen.

Zu den Shorts haben wir alles gesagt. Wir raten auch – haltet bitte keine! Positionen mit hohem Hebel über das Wochenende. Warum? Es ist absolut möglich, dass die Börsen in den USA geschlossen werden. Das könnte passieren. Dann ist möglich, dass man 2 Wochen wartet oder länger und dann in besserer Lage der Markt mit Gap Up von 10-15% eröffnet und ein Trade sich pulverisiert. Auch das – keine Angst, wir erwägen dies nur als Möglichkeit. Alles wird gerade runtergefahren, Börsen wären da nur die logische Folge.

Wer Aktien „pur“ in seinem Depot hat, der bleibt natürlich ruhig. Ebenso ETFs. Keine Panik. Ebenso langfristige Papiere – Ruhe bewahren. Wichtig sind jetzt die Gedanken zum Markt und Dinge, die sich verändern.

Stichwort Bund-Future. Hohe Staatsschulden werden nun mit möglicherweise höheren Zinsen einhergehen. Dies ist unkalkulierbar, aber eine Folge wäre sogar: Steigende Immobilienzinsen. Bedenkt dies bitte, falls Ihr in einer Finanzierung steckt und ggf. Luft braucht. Auch hier – das muss nicht so kommen, doch im Moment sollte man um alle Ecken denken. Übrigens – Tesla soeben halbiert zum Top vom Januar.

Automatismen der letzten Jahre müssen nicht mehr gelten, wenn man die Wirtschaft 3 Monate auf den Kopf stellt. Denn beispielsweise am Häusermarkt sind viele Investoren aus Nahost unterwegs. Kaufen diese noch Immobilien im Frankfurter Europaviertel, wenn der Ölpreis in Talfahrt ist? Wir hoffen bei allen Szenarien, dass keines davon eintritt. Dass die Notenbanken und die Politik strukturiert alles abarbeiten zu Lösungen kommen. Das Positivste an allem ist – die gesamte Welt ist wirtschaftlich in einem Boot. Alle müssen da raus. Dies hilft enorm.

Daniel wird gleich noch einmal einige Zusammenhänge im Video erläutern. Im Trainingstag jüngst sagten wir, dass ein Inhalt ist, „Fehler zu vermeiden“. Genau darum geht es jetzt.

In unseren Depots bauen wir jetzt folgendes auf, um auch unsere Cash-Quote entsprechend abzubilden: Die Auswertung kommt dann morgen in Ruhe, wir müssen das technisch alles einpflegen und verarbeiten:

Die Depots finden Sie in unserem Abonnentenbereich. Hier geht es dorthin…