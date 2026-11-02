Aktien von CoreWeave, Oracle & Co.: TS Lombard rät trotz Crashszenario zur Ruhe

Crashszenario für KI

02.11.26 12:40 Uhr

Ein Szenario mit einem Verlust von 20 Billionen US-Dollar an Börsenwert klingt nach Alarm. Doch die Strategen von TS Lombard ziehen daraus eine erstaunlich gelassene Schlussfolgerung.

• Die Studie empfiehlt eine breit gestreute globale Aktienstrategie, warnt jedoch vor Risiken durch vorzeitige Wetten gegen Technologiewerte oder zu frühe Investitionen in langlaufende Anleihen, und erwartet eine milde Rezession in den USA bis Anfang 2028.

• Besonders verwundbar sind Cloudanbieter wie CoreWeave und Oracle, deren Geschäftsmodelle stark von laufendem Kapitalzugang abhängen, während große Hyperscaler trotz Umsatzeinbußen kein systemisches Kreditrisiko sehen.

• Eine Studie von TS Lombard warnt vor einem möglichen Absturz des S&P 500 um mindestens 30 %, insbesondere in der Technologie- und Rechenzentrumsbranche, durch einen plötzlichen Ende des KI-Investitionsbooms.

TS Lombard simuliert einen Absturz des S&P 500 um mindestens 30 Prozent

Cloudanbieter wie CoreWeave und Oracle wären im Modell am verwundbarsten

Statt eines Ausstiegs rät die Studie zu breit gestreuten globalen Aktien

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Ein abruptes Ende des Investitionsbooms rund um künstliche Intelligenz könnte den S&P 500 um mindestens 30 Prozent drücken und rund 20 Billionen US-Dollar an Börsenwert vernichten, am härtesten träfe es Technologiewerte und die Profiteure des Rechenzentrumsausbaus. Zu diesem Ergebnis kommt Dario Perkins, Managing Director für globale Makroökonomie beim Researchhaus TS Lombard, in seiner im Oktober veröffentlichten Studie „Wargaming the AI Crash“. Die Analyse trifft auf einen nervösen Markt: Der NASDAQ Composite beendete den Oktober mit dem schwächsten Monat seit März 2025. Bei CoreWeave gerieten zudem die Anleihen unter heftigen Verkaufsdruck. Anleger hinterfragen zunehmend die hohe Verschuldung des Unternehmens und die Finanzierung des kapitalintensiven KI-Ausbaus.

Wo das Crashszenario CoreWeave, Oracle und Co. am härtesten trifft

Im Modell von TS Lombard verlieren Technologiewerte 40 Prozent, die übrigen Sektoren rund 20 Prozent. An den Anleihemärkten und im privaten Kreditmarkt kalkuliert die Studie mit Verlusten von 125 bis 190 Milliarden US-Dollar. Am verwundbarsten wären demnach spezialisierte Cloudanbieter wie CoreWeave, dazu Oracle, eigenständige Entwickler von Sprachmodellen sowie Baufirmen und Ausrüster der Rechenzentren. Bei den großen Hyperscalern rechnet TS Lombard zwar mit Abwärtskorrekturen bei den Umsatzerwartungen, sieht aber kein ernsthaftes Kreditrisiko. Perkins hält einen solchen Absturz inzwischen für vielfach begründet: Es gebe schlicht vieles, was schiefgehen könne.

Warum die Finanzierung des Ausbaus zum Knackpunkt wird

Der eigentliche Kern der Sorge ist die Finanzierung. Modellentwickler sichern sich vertraglich Rechenleistung, die sie noch gar nicht nutzen. Cloudanbieter und Hyperscaler verbuchen diese Zusagen als Auftragsbestand und nehmen darauf Kredite für neue Rechenzentren auf. TS Lombard vergleicht die Modellentwickler deshalb mit den einkommenslosen Kreditnehmern der Immobilienkrise in den USA: Das Rechenzentrum dient als Sicherheit, und das Konstrukt trägt nur, solange frisches Kapital fließt. Den Vergleich nennt das Haus selbst etwas überzogen, einen Crash wie 2008 erwartet es ausdrücklich nicht.

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Die Dimensionen sind dennoch beträchtlich. Für 2027 rechnet die Studie mit Anleiheemissionen von Unternehmen rund um künstliche Intelligenz im Umfang von etwa 700 Milliarden US-Dollar, davon rund 400 Milliarden von den Hyperscalern. Die außerbilanziellen Verpflichtungen im KI-Sektor veranschlagt TS Lombard auf 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar. Wie teuer die Finanzierung für die schwächeren Anbieter bereits geworden ist, zeigt CoreWeave: Die Rendite seiner Anleihen stieg im Oktober zeitweise auf rund 15 Prozent. Das verdeutlicht, wie stark die Finanzierungskosten am Kapitalmarkt unter Druck geraten sind.

Milde Rezession statt Systemkrise

Für die Gesamtwirtschaft fällt das Urteil deutlich gelassener aus. TS Lombard erwartet in den USA lediglich eine milde Rezession, vergleichbar mit den Jahren 1990 oder 2001. Begründet wird das mit dem Zinsspielraum der Fed, gesunden Bilanzen im Privatsektor und der Entlastung, die Zinssenkungen dem unteren Teil der K-förmigen amerikanischen Wirtschaft bringen würden. Das Niveau des Bruttoinlandsprodukts würde im Szenario um etwa zwei Prozent sinken. Der Ausbau der Rechenzentren hat laut Studie rund 500.000 Arbeitsplätze geschaffen. Bis Ende 2027 könnte diese Zahl auf rund 800.000 steigen. Den größten Schaden sieht das Haus an den Aktienkursen, nicht im Finanzsystem: Die Kreditverluste seien real, aber nicht systemisch.

Was TS Lombard Anlegern rät und wo die Risiken liegen

Aus dem Szenario leitet TS Lombard keinen Rückzug ab. Weil sich das Ende des Booms nicht terminieren lasse, könnten Anleger über ein breit gestreutes Portfolio globaler Aktien ein normales Risikoniveau halten, heißt es in der Studie. Der heutige KI-Investitionsboom sei viel stärker auf die USA und die Lieferkette der KI konzentriert als die Internetblase um die Jahrtausendwende. Staatsanleihen sollen erst hinzukommen, wenn sich Anzeichen von Fragilität zeigen. Langfristig rechnet das Haus mit einer besseren Entwicklung der Aktienmärkte außerhalb der USA, einem schwächeren US-Dollar und sinkenden Langfristzinsen. Als zeitliche Arbeitsannahme für das Ende des Investitionsbooms nennt TS Lombard Anfang 2028. Das Researchhaus betont allerdings, dass sich dieser Zeitpunkt noch verschieben könne.

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Genau dort liegt das erste Risiko der Strategie: Läuft der Investitionsboom noch mehrere Jahre weiter, würden frühe Wetten gegen Technologiewerte oder ein vorzeitiger Einstieg in lang laufende Anleihen hinter dem Markt zurückbleiben, wie die Studie selbst einräumt. Für Anleger in Cloudanbietern wie CoreWeave oder Oracle kommt ein zweites hinzu, denn ihre Geschäftsmodelle hängen an Kunden, die sich ihrerseits laufend frisches Kapital beschaffen müssen. Ob die Marktunruhe im Oktober 2026 den Anfang vom Ende markiert oder wieder verpufft, lässt Perkins ausdrücklich offen.

Ein erster Belastungstest für die Branche steht mit der Veröffentlichung der CoreWeave-Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 10. November an. Dann dürfte sich zeigen, wie sich Auftragsbestand und Finanzierungssituation eines der im Szenario besonders verwundbaren Anbieter seit dem Ausverkauf im Oktober entwickelt haben.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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