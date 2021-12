Crayon kooperiert mit Microsoft Teams Essentials  eine flexible und erschwingliche Lösung für alle

Crayon, ein weltweit führender Anbieter von IT-Serviceleistungen und -Innovationen, hat heute eine Kooperation mit Microsoft bekannt gegeben, um sein Microsoft Teams-Portfolio um eine neue Abonnementoption mit dem Namen "Teams Essentials" zu ergänzen.

Das Konzept ist einfach: Für nur 4 US-Dollar pro Monat erhalten Kleinunternehmen einen umfassenden Zugang zum digitalen Meeting-Erlebnis von Teams, ohne die gesamte Microsoft 365 Suite abonnieren zu müssen.

Das bedeutet: Ihr Unternehmen kann seine interne E-Mail weiterverwenden (BYOE – "Bring your own email").

"Crayon ist sehr erfreut, am Tag der Markteinführung von Teams Essentials unseren Partnern an der Seite von Microsoft die Möglichkeit anzubieten, diese Lösung noch heute zu bestellen", so Melissa Mulholland, CEO bei Crayon. "Microsoft 365 stellt eine Komplettlösung für den digitalen Arbeitsplatz bereit, doch die Nutzung der gesamten Suite ist nicht unbedingt für alle Unternehmen optimal. Dieser Plan bietet einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu den wichtigsten Meeting- und Anruffunktionen von Teams."

Für die Anforderungen der 7.500 Channel-Partner von Crayon ist der Funktionsumfang perfekt geeignet und ermöglicht ihnen, eine erschwingliche Lösung für ihr Kundensegment anzubieten.

Seit Ausbruch der Pandemie haben digitale Meeting-Plattformen wie Teams Einzug in den Arbeitsalltag gehalten. Für viele Unternehmen ist Teams schon heute die Plattform, auf der die meisten ihrer täglichen Abläufe stattfinden. Derzeit wird Teams von 250 Millionen aktiven Anwendern pro Monat genutzt. Während der letzten 20 Monate hat sich die Nutzung von Teams verzehnfacht. Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Covid-19-Lage und der Etablierung der Remote-Arbeit ist zu erwarten, dass der Anteil digitaler Sitzungen weiter wachsen wird.

"Die Pandemie hat den Anpassungsdruck für kleine Unternehmen in allen Bereichen stark erhöht – oftmals ohne Zugang zu den richtigen Tools oder Technologien", berichtet Jared Spataro, CVP, Modern Work, Microsoft. "Teams Essentials wurde speziell auf die besonderen Bedürfnisse kleiner Unternehmen zugeschnitten und ermöglicht ihnen, in dieser neuen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Es führt Videokonferenzen, Gruppenchats und Kalender zu der derzeit kostengünstigsten All-in-One-Lösung auf dem Markt zusammen."

Über Crayon:

Crayon ist ein kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir bieten Beratung zu den besten Lösungen für die Geschäftsanforderungen und das Budget unserer Kunden auf den Gebieten Software, Cloud, KI und Big Data. Crayon seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und beschäftigt mehr als 3300 Mitarbeiter in fast 40 Ländern.

