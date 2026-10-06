CREATE SD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

06.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 129,54 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde auf 58,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61,87 JPY je Aktie erzielt worden.

CREATE SD hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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