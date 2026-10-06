CREATE SD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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CREATE SD hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 58,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61,87 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 129,54 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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