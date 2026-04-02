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CREATE SD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

07.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CREATE SD HOLDINGS CO LTD
3.355,00 JPY 10,00 JPY 0,30%
Charts|News|Analysen

CREATE SD präsentierte am 06.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 66,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CREATE SD 64,44 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 124,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 114,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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