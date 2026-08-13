Creative Media Community Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.08.26 06:35 Uhr

Creative Media Community Trust hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Media Community Trust ein Ergebnis je Aktie von -1894,000 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 29,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net