Creative Media Community Trust äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2352,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Creative Media Community Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net