Creative Media Community Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Creative Media & Community Trust Corporation Registered shs
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Creative Media Community Trust hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -44,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Creative Media Community Trust mit einem Umsatz von insgesamt 28,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 67,080 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -430,250 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 116,67 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Creative Media Community Trust 124,51 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

