Creative Medical Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Creative Medical Technology veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Medical Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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