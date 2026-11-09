Creative Medical Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Medical Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.

Creative Medical Technology veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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