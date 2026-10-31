Credissential präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Credissential stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,55 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,60 CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,560 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Credissential ein EPS von -27,600 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net